Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Роспотребнадзоре Башкирии назвали причину заболевания детей в детском саду

Роспотребнадзор: сальмонеллез мог быть причиной болезни в детсаду в Башкирии

close
100%
Виталий Тимкив/РИА Новости

Сальмонеллез может быть причиной массового заболевания детей и сотрудников в детском саду в городе Белорецке в Башкирии. Об этом сообщается в пресс-релизе регионального управления Роспотребнадзора.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явился сальмонеллез», — сказано в сообщении.

Отмечается, что детский сад закрыт и опечатан. Также уточняется, что угрозы распространения инфекции нет.

9 сентября сообщалось, что почти 30 воспитанников детского сада в башкирском городе Белорецке заболели кишечной инфекцией. Отмечалось, что групповое заболевание острой кишечной инфекцией среди детей и персонала было зарегистрировано в детском саду №19.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге едой Greenbox из сервиса доставки на дом «Самокат» отравились 69 человек. Предположительно опасная для здоровья продукция была снята с реализации. Компании Greenbox временно запретили деятельность.

Ранее сообщалось об отравлении девяти человек шаурмой в Курской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях