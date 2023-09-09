В Турции предупредили об урагане

Власти турецкой провинции Стамбул предупредили граждан об ожидаемом в воскресенье урагане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководства провинции.

«Синоптики предсказывают, что в воскресенье после полудня регион Мраморного моря окажется под воздействием ураганного северного и северо-восточного ветра скоростью до 50-75 километров в час», — сказано в сообщении.

Глава региона Давут Гюль призвал граждан быть осторожными.

9 сентября профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии города по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявлял, что двойного землетрясения в Марокко, как было в Турции в феврале, не ожидается.

До этого сообщалось, что ураганный ветер со скоростью до 120 километров в час ожидается 5 и 6 февраля в Стамбуле. Пояснялось, что такой ветер может срывать вывески, повредить крыши наземных сооружений. Местным жителям рекомендовали подготовиться и по возможности оставаться в эти дни дома.

Ранее сообщалось, что в марокканском городе Тингир после землетрясения обрушились дома из глины.