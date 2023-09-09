Хуснуллин назвал дату, когда запустят движение по Крымскому мосту

Движение по автомобильной части Крымского моста, которая была повреждена в июле, будет запущено 15 сентября, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 1».

«Работаем в круглосуточном режиме, я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем. Потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения», — сказал он.

9 сентября Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что Вооруженные силы России отразили атаку трех безэкипажных полупогружных катеров украинских войск на Крымский мост.

Также Минобороны РФ сообщало, что 1 сентября в 23:15 Киев предпринял очередную попытку нанесения террористического удара по Крымскому мосту с помощью полупогружного безэкипажного катера. Беспилотник вовремя заметили, после чего уничтожили в акватории Черного моря. Спустя три часа противник использовал аналогичный безэкипажный катер для попытки атаки, его также ликвидировали.

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.