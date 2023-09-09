Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала Straight Calls заявил, что украинские солдаты сдаются в плен из-за недовольства невыполнимыми приказами.

По словам Макгрегора, число подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военных, которые сдаются, ежедневно растет. Он считает, что причиной этого является плохое обучение украинских военных, которые не могут выполнить приказ взять укрепленные российские линии обороны.

По мнению полковника, на Западе умалчивают правду о происходящем в ходе боевых действий. Макгрегор отметил, что в конфликте с Россией ВСУ потеряли 400 тысяч украинских военных, что является «невероятно большой цифрой».

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что США не говорят правду и лгут о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. По его словам, бои за Бахмут (украинское название Артемовска) были последней большей битвой между сторонами конфликта, «но они не понимают российскую оборонительную тактику».

Издание Business Insider писало, что нестандартные минные поля стали проблемой для ВСУ в ходе контрнаступления.

Накануне американский телеканал CNN выпустил материал, в котором говорится, что времени для предполагаемых успехов Украины в ходе контрнаступления осталось немного из-за приближающейся осени.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.