На острове в Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировали в северной части острова Сулавеси в Индонезии. Об этом сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG.

Подземные толчки произошли в 14:43 по времени UTC (17:43 мск)

По данным GFZ, очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии города по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявлял, что двойного землетрясения в Марокко, как было в Турции в феврале, не ожидается.

9 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщала, что граждане Российской Федерации не пострадали в результате землетрясения в Марокко.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко в ночь с пятницы на субботу. Горный район, где случилось землетрясение, находится примерно в 70 километрах к юго-западу от Марракеша.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.