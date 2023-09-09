Жители Индии высказались по поводу переименования страны

Жители Индии высказали противоположные точки зрения по возможному переименованию страны в название на хинди — «Бхарат». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень рад и горд, что название страны могут поменять на историческое. Название «Бхарат» использовалось нами в давние времена. Я очень рад новости о его возможном возвращении», — сказал один из организаторов в рамках саммита G20.

При этом, другой коллега высказал противоположную точку зрения, заявив, что премьер-министру Индии Нарендру Моди «следует задуматься об удобстве окружающих», прежде чем менять название страны.

9 сентября Моди в ходе первой сессии саммита Большой двадцатки (G20) для обозначения своей страны использовал табличку с надписью «Бхарат» вместо «Индия».

До этого министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявлял, что использование слова Бхарат для обозначения его страны в материалах к саммиту G20 не является попыткой изменения названия государства.

До этого издание The Economic Times писало о том, что правительство Индии собирается изменить официальное название страны на «Бхарат». Соответствующая резолюция может быть внесена во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили об отсутствии договоренностей Путина и Си Цзиньпина не посещать G20.