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Причиной дыма над воинской частью в Симферополе стало бытовое возгорание

В воинской части Симферополя произошло бытовое возгорание

На территории воинской части в Симферополе произошло бытовое возгорание. Об этом сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

По словам советника, причиной дыма над воинской частью стало обычное бытовое возгорание — оно локализовано. На месте работают два пожарных автомобиля.

«Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в «перемогу». Не выйдет», — отметил Крючков.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», горят ангары на площади 500 квадратных метров. Внутри хранится горючее, отмечает источник. Боеприпасов там нет. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что ущерб от лесного пожара в Геленджике составил почти 92 млн рублей.

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