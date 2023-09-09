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Сейсмолог рассказал, может ли повториться землетрясение в Марокко

Сейсмолог Эйидоган: двойного землетрясения в Марокко, как было в Турции, не будет

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Abdelhak Balhaki/Reuters

Профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии города по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил РИА Новости, что двойного землетрясения в Марокко, как было в Турции в феврале, не ожидается.

Он отметил, что землетрясение, произошедшее ночью в Марокко, не стало неожиданностью.

«В этом регионе исторически происходят мощные землетрясения. Африканская плита сдвигается на 4-10 мм в год, вызывая много мощных землетрясений и тысячи мелких», — пояснил эксперт.

Профессор указал, что предсказать, произойдет ли в регионе в ближайшее время такое же мощное землетрясение, невозможно, поскольку любые предположения являются лишь спекуляциями.

«События как в турецком Кахраманмараше в феврале, когда произошло двойное землетрясение, очень редки, поэтому чего-то подобного в Марракеше ожидать не стоит», — считает ученый.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщала, что граждане Российской Федерации не пострадали в результате землетрясения в Марокко.

Ранее сообщалось, что в марокканском городе Тингир после землетрясения обрушились дома из глины.

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