Сейсмолог рассказал, может ли повториться землетрясение в Марокко

Профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии города по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил РИА Новости, что двойного землетрясения в Марокко, как было в Турции в феврале, не ожидается.

Он отметил, что землетрясение, произошедшее ночью в Марокко, не стало неожиданностью.

«В этом регионе исторически происходят мощные землетрясения. Африканская плита сдвигается на 4-10 мм в год, вызывая много мощных землетрясений и тысячи мелких», — пояснил эксперт.

Профессор указал, что предсказать, произойдет ли в регионе в ближайшее время такое же мощное землетрясение, невозможно, поскольку любые предположения являются лишь спекуляциями.

«События как в турецком Кахраманмараше в феврале, когда произошло двойное землетрясение, очень редки, поэтому чего-то подобного в Марракеше ожидать не стоит», — считает ученый.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщала, что граждане Российской Федерации не пострадали в результате землетрясения в Марокко.

Ранее сообщалось, что в марокканском городе Тингир после землетрясения обрушились дома из глины.