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Президент форума БРИКС высокого оценила организацию выборов в новых регионах РФ

Президент форума БРИКС: выборы в новых регионах РФ проходят без принуждения

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Владимир Николаев/РИА Новости

Выборы в новых регионах России проходят прозрачно и без принуждения, сообщает ТАСС со ссылкой на президента международного форума БРИКС Пурниму Ананд.

«Мы, представители разных стран и континентов, беспристрастно наблюдаем, как именно люди участвуют в выборах: в принудительном порядке ли это происходит, как вещают западные СМИ. Мы обнаружили, что люди воодушевленно приходят на избирательный участок.<...> Мы готовы к справедливому и прозрачному итоговому результату», - сказала Ананд.

По ее словам, люди приходят на участки с раннего утра. На каждом из них создана располагающая атмосфера, а для самих жителей выборы стали особым событием.

«Мы начали с раннего утра и видели, как приходят первые посетители. Каждый избирательный участок украшен шарами российского триколора. Все это создавало приятную располагающую атмосферу для голосующих, наблюдателей и журналистов», — отметила она.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ.

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