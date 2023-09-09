В Москве женщина и ее пятеро детей попали в больницу, отравившись кексами с марихуаной

В Москве женщина и ее пятеро детей попали в больницу с отравлением марихуаной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, инцидент произошел 8 сентября в районе Теплый Стан. Проживающие на Ленинском проспекте женщина и пятеро ее детей в возрасте от года до 12 лет поужинали, попили чай и планировали отходить ко сну, когда всем шестерым стало нездоровиться. Москвичка вызвала скорую помощь.

Мать и ее детей доставили больницу, где выяснилось, что у всех шестерых членов семейства произошло острое отравление марихуаной — к делу подключилась полиция. Несовершеннолетним и женщине оказали медицинскую помощь и вернули домой.

Тем временем сотрудники правоохранительных органов выяснили, что проживавший с отравившимися 25-летний племянник женщины принес в дом кексы с марихуаной, которые в день инцидента лежали в холодильнике. Сейчас с молодым человеком работают полицейские — он задержан.

Ранее в Подмосковье у мужчины нашли более 100 килограммов марихуаны.