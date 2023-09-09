Эксперт рассказал о влиянии развития транспортной инфраструктуры городов на экономику РФ

Транспортная система страны и ее столицы с каждым годом становится все комфортнее и человекоцентричнее. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов, комментируя открытие в столице четвертой линии Московских центральных диаметров — МЦД-4.

Эксперт обращает внимание на то, что перерывы в движении транспорта становятся все короче, поезда на МЦД-4 будут курсировать каждые 5-7 минут в часы пик. График наземного транспорта также корректируется в связи с запуском нового диаметра. По сообщению столичного Дептранса, период действия бесплатной пересадки на метро, МЦК и некоторые маршруты МЦД-3 и МЦД-4 увеличат с 90 до 120 минут. Время в пути сократится до 40%, а траты жителей столицы и Московской области на транспортные услуги снизятся в 3 раза.

«Все это результат планомерного развития транспортной системы страны, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Это дальновидный шаг, ведь экономическая деятельность Москвы, Московской области и других регионов России зависит от степени развития транспортной инфраструктуры», — говорит Ахмат Хасанов.

Он подчеркивает, что теперь наземный транспорт столицы будет менее загруженным, а на трассах может стать меньше заторов. Жители ближайших городов и регионов смогут легко добираться до столицы, затрачивая меньше сил, времени и финансовых ресурсов.

9 сентября в Москве состоялось торжественное открытие четвертой линии Московских центральных диаметров – МЦД-4. Калужско-Нижегородский диаметр на момент запуска насчитывает 36 остановочных пунктов, на 18 из которых будут пересадки на станции метро, Московское центральное кольцо и железнодорожные платформы.

Ранее в Москве была открыта станция метро «Аэропорт Внуково» — первая в России станция подземки, расположенная в аэропорту. Теперь из аэропорта до делового центра «Москва-Сити» можно будет добраться за 40 минут.