В украинском регионе объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога днем 9 сентября объявлена в Сумской области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги в этом регионе прозвучал в 13.42 (совпадает с мск).

В ночь на 9 сентября сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

До этого украинские власти объявили воздушную тревогу в большинстве регионов страны, включая Киев.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.