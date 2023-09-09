РИА Новости: мэр Харькова изменил свое мнение в вопросе использования русского языка

Мэр Харькова Игорь Терехов изменил свое мнение о запрете русского языка на Украине и извинился за свои слова. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает агентство, Терехов поменял свою позицию, так как на него надавило руководство Украины.

Мэр Харькова, напоминает РИА Новости, в 2022 году сказал в интервью французскому агентству AFP, что настаивать на том, чтобы люди отказались от русского, —­ не лучший способ. «Теперь оправдывается. Мол, осознал ошибку и сейчас уже так не думает», — утверждает агентство.

В настоящее время градоначальник пытается избежать очередных неприятностей после того, как в ноябре 2022 года его оштрафовали за русскую речь в ходе национального телемарафона, а позже за публикации в соцсетях, говорится в материале.

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