Присутствие иностранных электоральных экспертов на избирательных участках в новых регионах необходимо, считает специалист в сфере международных отношений, политический обозреватель и радиоведущий из США Стивен Гил.

«Я думаю, что важно, чтобы здесь были наблюдатели, чтобы это было показано миру прозрачно, что люди в регионах не только проголосовали за это на референдуме, но теперь они также участвуют в прозрачном демократическом процессе», - отметил американский эксперт.

Также Гил считает, что вся мировая общественность должна увидеть, что люди, проживающие на освобожденных территориях, хотят самостоятельно принимать решение о своем будущем.

«Вся процедура голосования проходит в соответствии с нормами закона: прозрачно и честно. Как можно отказать людям в том, чтобы они сами решали свое будущее? Поэтому я думаю, что это возможность сделать это, и я хотел бы, чтобы мир смотрел на это, но большинство глаз будут обращены в другую сторону, потому что они не хотят видеть правду», — сказал он.

Кроме того, Гил объяснил, почему, по его мнению, весь мир был так поражен результатами прошлогоднего референдума, когда жители четырех регионов приняли решение присоседиться к России. Он считает, что люди устали терпеть постоянные нападки и обстрелы со стороны Украины.

«Меня тогда поразило, почему люди не должны идти голосовать за что-то лучшее, в обстановке, когда на тебя нападают ВСУ. Значит, нужно выбирать что-то другое - Россию», — заключил Гил.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 8 по 10 сентября впервые проходит избирательная кампания после вхождения этих регионов в состав России. Выборы проходят как в местные заксобрания, так и в заксобрания административных центров — Донецк, Луганск, Мелитополь и Геническ.