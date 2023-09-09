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Раздетого двухлетнего ребенка нашли в подъезде многоэтажки в Мордовии

В Мордовии соседи нашли в подъезде раздетого двухлетнего мальчика

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МВД по Республике Мордовия

В Рузаевке соседи обнаружили на лестничной площадке многоквартирного дома раздетого и замерзшего мальчика, ребенок вышел из квартиры, в которой его оставила мать. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Мордовия.

Двухлетнего мальчика обогрели местные жители, выяснилось, что ребенка бросила в незапертой квартире мать. Накануне женщина выпивала со своим знакомым и ушла по делам, оставив ребенка.

Сколько времени мальчик провел в холодном подъезде, неизвестно, прибывшая на вызов бригада скорой помощи госпитализировала ребенка.

Пьяная мать пришла домой, когда ее уже искали сотрудники полиции, женщина не смогла объяснить, почему бросила ребенка. Квартира, в которой живет мальчик, находится в запущенном состоянии, повсюду разбросаны вещи и пустые бутылки.

Ситуацию под контроль взяли социальные службы, известно, что женщина уже попадала в поле зрения органов опеки и попечительства за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В ближайшее время будет решаться вопрос о лишении женщины прав на сына.

Ранее в Минусинске мать бросила двух маленьких детей в запертой квартире без еды и воды.

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