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Путин и Собянин открыли Южное направление МСД

Путин и Собянин открыли Южное направление Московского скоростного диаметра

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Кристина Кормилицына/TACC

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 9 сентября в День города в столице открыли Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД).

«Мы сейчас запускаем вторую очередь Московского скоростного диаметра. Это Южный участок МСД. Вот он идет от скоростного диаметра и до трассы на Крым», — приводит слова Собянина «Москва 24».

По словам чиновника, в 2024 году планируется трассу протянуть за МКАД и интегрироваться ее с трассой М2 «Крым».

Общая протяженность нового МСД составит 68 километров, его ввод позволит улучшить движение на МКАД и Третьем транспортном кольце, а также состояние экологии, рассказал мэр.

Трасса Южного направления МСД, которую Собянин и Путин открыли 9 сентября, по прямой составляет около 28 километров. Она начинается в районе развязки с шоссе Энтузиастов, пересекает Москву-реку по новому мосту в районе Каширского шоссе, а затем выходит на МКАД в районе Варшавского шоссе и федеральной трассы М-2 «Крым».

17 августа состоялась церемония открытия пассажирского движения по МЦД-3.

Ранее Собянин заявил, что стоимость поездок после запуска Московского центрального диаметра-3 снизится в 3,5 раза.

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