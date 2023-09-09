В марокканском городе Тингир после землетрясения обрушились дома из глины

Россиянка Анна (имя изменено), которая живет в марокканском городе Тингир, показала разрушения от ночного землетрясения. Женщина рассказала «Газете.Ru», что город находится примерно в трехстах километрах от эпицентра, однако даже тут чувствовались толчки. В результате обрушились дома из глины, в которых почти никто не живет.

«Началось все около 12 часов ночи. У нас дома есть попугаи, они первые начали биться об стены клетки и разбудили нас. Буквально через несколько минут начались толчки. Мы были в кровати, быстро вскочили, схватив детей, и выбежали на улицу. В тот момент народу уже было очень много, все в пижамах, шортах, босиком. Власти Марокко рекомендовали не возвращаться домой, так как ждали повторные толчки в 3 часа ночи. Ночь мы провели в автомобиле на пустыре. Разрушения есть, но в основном старые дома. У нас есть постройки из глины, дома упали», — сообщила Анна.

Она добавила, что на данный момент, по сообщениям властей Марокко, число погибших от землетрясения превысило 800 человек.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь с пятницы на субботу. Горный район, где случилось землетрясение, находится примерно в 70 километрах к юго-западу от Марракеша.

Ранее туристы из России, находящиеся в Марокко, рассказали «Газете.Ru», что опасаются новых подземных толчков.