Житель Алтая подкинул коллеге коноплю, чтобы отвести от себя подозрения в краже

В Республике Алтай 35-летний мужчина подкинул 51-летнему коллеге коноплю, чтобы отвести от себя подозрения в краже денег. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

Оба жителя Алтая трудились на одном предприятии и проживали в рабочем общежитии. Во время отсутствия в комнате у россиянина из тумбочки пропали 5 тысяч рублей — в краже он сразу заподозрил коллегу, с которым у него ранее не сложились отношения. Об этом 51-летний мужчина сообщил в полицию.

Сотрудники полиции опросили 35-летнего коллегу потерпевшего, но тот отрицал свою причастность. Спустя несколько дней он сам позвонил в дежурную часть и сообщил, что якобы оклеветавший его мужчина хранит в комнате коноплю — из-за употребления наркотика он и придумал историю о краже, заявил россиянин.

Под кроватью у обворованного рабочего действительно обнаружили пакет с коноплей. Полицейские установили, что наркотики мужчине подкинул подозреваемый в краже коллега.

Алтаец признал свою вину в совершении обоих преступлений. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по двум статьям. Расследование продолжается.

Ранее житель Липецка подбросил наркотики 17-летней девушке и сдал ее в полицию.