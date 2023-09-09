Во Владивостоке ребенка едва не унесло в море на надувном единороге

На пляже во Владивостоке школьники вытащили из воды маленькую девочку, которую едва не вынесло в открытое море на надувном единороге. Видео инцидента очевидцы публикуют в социальных сетях.

Инцидент произошел на одном из владивостокских пляжей, отдыхающие на берегу люди заметили, как маленькую девочку на надувном единороге уносит в открытое море.

Сильное течение унесло ребенка за несколько сотен метров от берега. На помощь девочке бросились шестиклассники, которые проходили мастер-класс по соревнованиям на каноэ-драконах на водной станции «Санаторная».

Мальчики вместе с тренером вытащили девочку из воды и на своей лодке доставили на берег, ребенка осмотрели врачи, медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее в Сочи во время шторма ребенка унесло в море.