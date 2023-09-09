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Число жертв землетрясения в Марокко превысило 800

Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 820, еще 672 пострадали

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 820, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

По его информации, по меньшей мере еще 672 человека пострадали.

В министерстве заявили, что наибольший ущерб был нанесен за пределами городов.

Жители публикуют видео разрушений знаменитых красных стен вокруг старой части Марракеша, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Глава города, расположенного недалеко от эпицентра землетрясения, рассказал, что несколько домов в близлежащих городах частично или полностью обрушились, а в некоторых отключено электричество, дороги заблокированы автомобилями и обломками, что мешает сотрудникам скорой помощи и спасателям добираться до пострадавших.

Ранее сообщалось о 600 погибших при землетрясении в Марокко.

В Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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