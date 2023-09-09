Число жертв землетрясения в Марокко превысило 800

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 820, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
По его информации, по меньшей мере еще 672 человека пострадали.
В министерстве заявили, что наибольший ущерб был нанесен за пределами городов.
Жители публикуют видео разрушений знаменитых красных стен вокруг старой части Марракеша, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Глава города, расположенного недалеко от эпицентра землетрясения, рассказал, что несколько домов в близлежащих городах частично или полностью обрушились, а в некоторых отключено электричество, дороги заблокированы автомобилями и обломками, что мешает сотрудникам скорой помощи и спасателям добираться до пострадавших.
Ранее сообщалось о 600 погибших при землетрясении в Марокко.
В Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.