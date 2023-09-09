В Сочи объявили штормовое предупреждение

Смерчи прогнозируются в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого до окончания суток 9 сентября, было принято решение объявить штормовое предупреждение. Об этом заявляется на сайте МЧС России по региону.

«Штормовое предупреждение по формированию смерчей территории Краснодарского края. По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», в период 10-11 часов 9 сентября 2023 года и до конца суток...», — уточнили в экстренном ведомстве.

Прогнозируются, что смерчи могут образоваться над Черным морем. В связи с этим местные пляжи временно закрыты.

В непогоду спасатели рекомендовали укрыться в доме, при виде смерча укрываться в яме, овраге или плотно прижиматься к земле.

До этого в МЧС сообщили, что в Сочи для отдыхающих открылись пляжи после шторма.

Также во Владивостоке из-за непогоды без света остались почти 6,5 тыс. человек.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.