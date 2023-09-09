Путин поприветствовал участников «Президентских состязаний»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей федерального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», подчеркнув, что финалисты достойно прошли серьезные испытания. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», которые во второй раз проводятся на Кубок президента Российской Федерации», — говорилось в обращении Путина.

По словам российского главы государства, участники встретились снова в «Орленке». Среди участников энергичные и целеустремленные ребята, являющиеся лидерами региональных туров.

«Путь к финальной стадии состязаний дается нелегко. Вы достойно выдержали этот серьезный конкурс», — обратил внимание Путин.

Как добавил президент страны, болельщики финалистов ожидают, что участвующие покажут свои теоретические знания, творческие силы, физическую подготовку.

Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» устроены среди школьников в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

До этого Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к полезному труду.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.