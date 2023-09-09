Юноша надругался над подростком в туалете школы-интерната в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга в школе интернате юноша надругался над 14-летним мальчиком. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшего подростка, женщина сообщила, что 16-летний юноша надругался над ее 14-летним сыном. По словам матери мальчика, инцидент произошел в кабинке туалета школы-интерната по улице Шаумяна.

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы, в отношении подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка решается вопрос о возбуждении уголовного дела .

Ранее в Ленинградской области двое мальчиков надругались над дошкольником.