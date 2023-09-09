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Балкон с людьми обрушился в Ахтубинске

В Астраханской области при обрушении балкона пострадали два человека

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Haggardous50000/Shutterstock

В Ахтубинске обрушился балкон жилой пятиэтажки, с места происшествия госпитализированы двое пострадавших, об этом сообщает портал «Актуальные новости Астрахани» со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

В Ахтубинском районе области в ночь на 9 сентября обрушился балкон на четвертом этаже пятиэтажного дома. Пострадали 52-летний мужчина и 35-летняя женщина, они доставлены в больницу.

Прокуратура области организовала проверку причин и условий случившегося, обстоятельства обрушения устанавливаются.

Ранее в Тюменской области в пятиэтажке обвалился балкон, на котором находился человек.

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