Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Памфилова оценила явку в первый день выборов

Памфилова: наиболее высокая явка за первый день была в Карачаево-Черкессии

close
100%
Таисия Воронцова/РИА Новости

Наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике, она составила 27,37%. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге, передает РИА Новости.

Как рассказала глава ЦИК, на выборах высших должностных лиц в Кемеровской области явка составила 46,71%, а на выборах в законодательные органы ДНР – 59,4%.

Она отметила, что в ДНР проходили разного рода голосования, в том числе досрочное. По ее словам, оно проходило с 31 августа, а с 1 сентября добавилось «голосование на экстерриториальных участках, которые расположены в подавляющем большинстве в субъектах РФ, где есть жители ДНР».

Ранее Памфилова сообщила, что избирательные участки на выборах 9 сентября открылись еще в 11 субъектах РФ, таким образом, всего они открыты в 65 регионах.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях