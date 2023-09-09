Памфилова оценила явку в первый день выборов

Наиболее высокая явка по итогам первого дня голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике, она составила 27,37%. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на брифинге, передает РИА Новости.

Как рассказала глава ЦИК, на выборах высших должностных лиц в Кемеровской области явка составила 46,71%, а на выборах в законодательные органы ДНР – 59,4%.

Она отметила, что в ДНР проходили разного рода голосования, в том числе досрочное. По ее словам, оно проходило с 31 августа, а с 1 сентября добавилось «голосование на экстерриториальных участках, которые расположены в подавляющем большинстве в субъектах РФ, где есть жители ДНР».

Ранее Памфилова сообщила, что избирательные участки на выборах 9 сентября открылись еще в 11 субъектах РФ, таким образом, всего они открыты в 65 регионах.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.