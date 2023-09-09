Памфилова сообщила об открытии избирательных участков еще в 11 субъектах РФ

Избирательные участки на выборах 9 сентября открылись еще в 11 субъектах РФ, всего они открыты в 65 регионах. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии, передает ТАСС.

«У нас вчера открылись избирательные участки в 54 регионах РФ. Сегодня уже к ним присоединись в 08:00 мск еще 11 наших регионов, в которых предусмотрено двухдневное голосование», — сказала Памфилова.

По ее словам, в данный момент в некоторых регионах ЦИК наблюдает высокую активность и очереди на участках. В общем, картина на выборах разнообразная, добавила глава ЦИК.

8 сентября Памфилова сообщила, что по состоянию на 12.00 мск на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было совершено 5024 DDoS-атаки. По словам главы ЦИК, на проходящих выборах работают около 219 тыс. наблюдателей.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.