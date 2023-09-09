Россия помогла пострадавшей от наводнения Мьянме

Россия направила пострадавшей от наводнения Мьянме более 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В соответствии с поручением российского правительства МЧС России во взаимодействии с МИД РФ оказало гумпомощь населению азиатской страны.

9 сентября в Янгон прибыл самолет Ил-76 с более 20 тоннами груза, среди них продукты питания, предметы первой необходимости, палатки, оборудование для проведения спасательных операций и восстановительных работ.

В МИД РФ отметили, что предоставление помощи Мьянме призвано способствовать нормализации гуманитарной ситуации и устранению последствий стихийного бедствия.

5 сентября стало известно, что Россия и Мьянма возобновили авиасообщение спустя 30 лет. В этот день в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.