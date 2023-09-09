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Число жертв землетрясения в Марокко превысило 600

Al-Arabiya: число погибших при землетрясении в Марокко достигло 632

Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 632, еще 329 человек ранены. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Марокко.

Мощное землетрясение произошло в горах Высокого Атласа в Марокко поздно вечером в пятницу, 8 сентября. В результате него погибли по меньшей мере 632 человека и получили ранения 329 человек, были разрушены здания, жители крупных городов вынуждены были бежать из своих домов. Кроме того, были повреждены части знаменитых красных стен, окружающих старый город Марракеша, объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

МВД Марокко 9 сентября сообщило, что наибольший ущерб был нанесен за пределами городов.

Глава города Талат Ньякуб Абдеррахим Айт Дауд рассказал, что власти работают над расчисткой дорог в провинции Аль-Хауз, чтобы обеспечить проезд машинам скорой помощи и оказание помощи пострадавшему населению. Местные СМИ пишут, что дороги, ведущие в горный район вокруг эпицентра, были забиты транспортными средствами и заблокированы обрушившимися камнями, что замедлило спасательные работы.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

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