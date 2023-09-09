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В Дели арестовали мужчину за ложное заявление о взрывчатке перед саммитом G20

PTI: власти задержали мужчину за публикацию в соцсетях о взрывчатке на саммите G20

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Shutterstock

Власти индийского Дели арестовали мужчину по подозрению в том, что он разместил в соцсетях ложное предупреждение о рикше со взрывчаткой, который якобы направлялся на площадку «большой двадцатки», сообщает индийское новостное агентство PTI.

По информации СМИ, мужчина заявил, что рикша с оружием и взрывчаткой направлялся в район Прагати-Майдан, где и проходит саммит G20. Полицейские вычислили автора поста и арестовали его за публичное распространение ложной информации, отмечает издание.

Автор публикации прикрепил фотографию рикши к посту в соцсети X. Полиция нашла указанное средство передвижения, но оно не представляло никакой угрозы, передает PTI.

Утром 9 сентября в Индии стартовал саммит Большой двадцатки, куда пригласили главы 20 государств — членов группы и лидеры Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Накануне в Нью-Дели прибыл и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Агентство Bloomberg писало, что в рамках подготовки к саммиту в столице страны приостановили работу госучреждений, общественного транспорта в центре города, усилили патрули и расставили пугала для обезьян.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».

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