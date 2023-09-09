Пассажир самолета заявил, что на борту бомба, потому что боялся лететь

В аэропорту Пулково нетрезвый пассажир заявил о бомбе в самолете из-за того, что боялся лететь в Владивосток девять часов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

59-летний житель Петербурга должен был вылететь во Владивосток, перспектива провести в небе около девяти часов пугала мужчину, он пытался унять приступ страха в баре перед вылетом и оказался на борту в нетрезвом состоянии.

При посадке, чтобы справиться с усиливавшейся паникой, он стал кричать, что пронес в Boeing 777 бомбу, и угрожал привести взрывное устройство в действие.

Буйного пассажира передали сотрудникам полиции, самолет, 230 пассажиров и шесть членов экипажа пришлось заново досматривать, также проверке подвергся весь багаж. Взрывчатки обнаружено не было, борт вылетел в пункт назначения.

Аэрофоба доставили в вытрезвитель, составлен протокол об административном правонарушении, решается вопрос об аресте мужчины на 15 суток.

Ранее застрявшего в кресле самолета пассажира пришлось снимать с борта с помощью подъемника.