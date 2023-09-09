Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пассажир самолета заявил, что на борту бомба, потому что боялся лететь

Shot: в Петербурге пассажир заявил о бомбе в самолете из-за страха перед полетом

close
100%
Shutterstock

В аэропорту Пулково нетрезвый пассажир заявил о бомбе в самолете из-за того, что боялся лететь в Владивосток девять часов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

59-летний житель Петербурга должен был вылететь во Владивосток, перспектива провести в небе около девяти часов пугала мужчину, он пытался унять приступ страха в баре перед вылетом и оказался на борту в нетрезвом состоянии.

При посадке, чтобы справиться с усиливавшейся паникой, он стал кричать, что пронес в Boeing 777 бомбу, и угрожал привести взрывное устройство в действие.

Буйного пассажира передали сотрудникам полиции, самолет, 230 пассажиров и шесть членов экипажа пришлось заново досматривать, также проверке подвергся весь багаж. Взрывчатки обнаружено не было, борт вылетел в пункт назначения.

Аэрофоба доставили в вытрезвитель, составлен протокол об административном правонарушении, решается вопрос об аресте мужчины на 15 суток.

Ранее застрявшего в кресле самолета пассажира пришлось снимать с борта с помощью подъемника.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях