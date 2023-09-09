На Украине появятся графики вероятных отключений света

Украинские региональные власти и энергокомпании занимаются разработкой графиков отключений электричества, их станут применять в случае необходимости балансировки энергосистемы. Об этом сообщили в издании «Обозреватель» со ссылкой на источник в правительстве.

Известно, что уже в ряде украинских регионов идет разъяснительная кампания.

«Есть распоряжение министерства, все должны подготовить графики и проинформировать о них потребителей. Это не значит, что с 1 октября начнутся отключения», — добавил собеседник СМИ.

По словам украинского чиновника, на ситуацию влияют такие факторы, как температура, обстановка с генерацией тепла.

Эксперты уверены, что избежать отключений в условиях пиковой нагрузки будет крайне сложно. На Украине, по данным СМИ, графики отключений в большинстве регионов уже готовы. При этом продолжительность отключений света может составлять до двух часов подряд и до четырех часов в сутки.

До этого Минэнерго Украины уточняло, что в 418 населенных пунктах из-за боевых действий не было света.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.