Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине появятся графики вероятных отключений света

«Обозреватель»: на Украине разработают графики отключений электричества

close
100%
Unsplash

Украинские региональные власти и энергокомпании занимаются разработкой графиков отключений электричества, их станут применять в случае необходимости балансировки энергосистемы. Об этом сообщили в издании «Обозреватель» со ссылкой на источник в правительстве.

Известно, что уже в ряде украинских регионов идет разъяснительная кампания.

«Есть распоряжение министерства, все должны подготовить графики и проинформировать о них потребителей. Это не значит, что с 1 октября начнутся отключения», — добавил собеседник СМИ.

По словам украинского чиновника, на ситуацию влияют такие факторы, как температура, обстановка с генерацией тепла.

Эксперты уверены, что избежать отключений в условиях пиковой нагрузки будет крайне сложно. На Украине, по данным СМИ, графики отключений в большинстве регионов уже готовы. При этом продолжительность отключений света может составлять до двух часов подряд и до четырех часов в сутки.

До этого Минэнерго Украины уточняло, что в 418 населенных пунктах из-за боевых действий не было света.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях