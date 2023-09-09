Аэропорт Внуково возобновил работу

Московский аэропорт Внуково в настоящее время работает штатно после введенных временных ограничений на полеты. Об этом сообщили в авиагавани, передает РИА Новости.

«По независящим от аэропорта причинам в 2:32 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказали в аэропорту.

По состоянию на 2:51 мск все ограничения на полеты были сняты. Сейчас аэровокзальный комплекс работает в обычном режиме.

В аэропортах Москвы утром 9 сентября отменили четыре рейса, еще девять задержали.

Telegram-канал Baza сообщал, что в столичных аэропортах объявляли план «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. К 3:30 утра этот режим был отменен.

В последнее время в аэропортах Москвы и Подмосковья участились задержки и отмены рейсов на фоне попыток атак беспилотных летательных аппаратов. Подобная ситуация произошла в ночь на 7 сентября.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны ликвидировали в Раменском городском округе дрон, который пытался атаковать столицу. Тогда никто не пострадал, разрушений на месте падения обломков также не было. В Минобороны эту информацию подтвердили.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.