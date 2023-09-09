Подросток упал с крыши недостроенного здания и застрял между двумя многоэтажками

В Актау подросток госпитализирован в состоянии комы после падения с крыши недостроенной семиэтажки. Об этом сообщает портал Aktau.kz.

17-летний подросток находился на крыше недостроенного здания в Актау, в какой-то момент под ним обвалилась бетонная плита, которая соединяла два корпуса многоэтажки, мальчик упал вниз, пролетел семь этажей и застрял между стенами.

Спасателям удалось достать мальчика и передать его медикам. Он доставлен в больницу в состоянии комы со множественными травмами. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Камешково подросток упал с опоры ЛЭП и выжил.