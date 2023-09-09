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Умер «звездный» хирург» Отари Гогиберидзе

В Москве умер «звездный» пластический хирург Отари Гогиберидзе

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Валерий Левитин/РИА Новости

В Москве от последствий перенесенной коронавирусной инфекции умер хирург Отари Гогиберидзе, делавший пластические операции российским звездам. Об этом газете «Известия» рассказала бывшая супруга врача телеведущая Яна Лапутина.

По словам женщины, после перенесенного в феврале COVID-19 Гогиберидзе очень долго восстанавливался, но организм не справился.

Отари Гогиберидзе 28 лет проработал в пластической хирургии. В 1995 году он окончил РУДН по специальности «лечебное дело», а через два года отучился в ординатуре челюстно-лицевой хирургии.

Яна Лапутина и Отари Гогиберидзе познакомились в середине 2000-х. в 2008-м пара поженилась и обвенчалась, спустя три года у них появилась дочь.

Ведущая рассказывала Starhit, что еще задолго до отношений с Гогиберидзе она обратилась к нему для операции на носу.

«Изучая мой профиль, Отари произнес: «Ладно, согласен, но, если не получится, я на тебе женюсь». В итоге и операция удалась, и свадьбу мы сыграли, а через несколько месяцев обвенчались», — сказала Лапутина.

Ранее пластический хирург рассказал об опасных методах увеличения груди.

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