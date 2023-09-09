Пьяный мужчина распылил перцовый баллончик в лицо ребенку в Сургуте

В ХМАО нетрезвый мужчина подбежал к машине, в которой сидели семилетняя девочка и ее отец, распылил в них перцовый баллончик и скрылся. Об этом сообщает портал «Муксун.Fm».

Инцидент произошел во дворе дома по улице Югорская, девочка и ее отец находись в авто, когда к машине подбежал мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, и брызнул в них из перцового баллончика. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

«Неизвестный убежал по улице Мелик-Карамова в сторону ТЦ «Весна». Может, чей-то регистратор зафиксировал его на перекрестке? Бежал наискосок, в руках черный пакет», — рассказала мать девочки.

Очевидцы подтвердили, что видели на улице пьяного мужчину, он шел по проезжей части и показывал неприличные жесты автомобилистам. Удалось ли задержать хулигана — неизвестно.

Ранее подросток распылил перцовый баллончик в лицо двухлетнему ребенку в Краснодаре.