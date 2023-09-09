Маск рассказал, как украинский конфликт выявил главную уязвимость ВПК США

Украинский конфликт выявил, что производство вооружений в США движется медленно — и в этом главная уязвимость американского военно-промышленного комплекса, заявил в посте в соцсети X американский бизнесмен Илон Маск, передает РИА Новости.

Миллиардер заявил, что любой конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на соотношение потерь.

«Военная уязвимость США в первую очередь связана с низкими темпами производства, что мы и наблюдаем на Украине», — отметил предприниматель.

Таким образом Маск прокомментировал запись в соцсети компании Anduril Industries, которая призвала преобразовать военный потенциал США и их союзников для «перезагрузки арсенала демократии».

Как заявил заместитель министра обороны США по закупкам вооружений Уильям Лаплант, Вашингтон не передает Украине оружие, если это может плохо отразиться на боеготовности Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.