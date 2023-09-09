В аэропортах Москвы задержали или отменили несколько рейсов

В аэропортах Москвы утром 9 сентября отменили четыре рейса, еще девять задержали. Об этом свидетельствуют сервиса «Яндекс. Расписание».

Три рейса отменили и один задержали в аэропорту Домодедово, во Внуково отменен один рейс, задержаны шесть. В Шереметьево задерживаются два рейса.

Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах объявляли план «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. К 3:30 утра этот режим был отменен.

В последнее время в аэропортах Москвы и Подмосковья участились задержки и отмены рейсов на фоне попыток атак беспилотных летательных аппаратов. Подобная ситуация произошла в ночь на 7 сентября.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны ликвидировали в Раменском городском округе дрон, который пытался атаковать столицу. Тогда никто не пострадал, разрушений на месте падения обломков также не было. В Минобороны эту информацию подтвердили.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.