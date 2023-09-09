Воспитатель частного детсада в Ингушетии избила детей, которые не хотели спать

В Магасе воспитатель частного детского сада избила детей, которые не спали во время тихого часа. Запись с камер видеонаблюдения опубликована в Telegram-канале News Ingushetii.

На кадрах ролика, две сотрудницы детского сада в Магасе укладывают детей спать, один из педагогов обходит кроватки не желающих засыпать воспитанников и применяет физическую силу, женщина шлепает детей и силой укладывает в постель.

После того как ролик с избиением распространился в сети, инцидентом заинтересовались правоохранительные органы и прокуратура, ход доследственной проверки взят на личный контроль прокурором Ингушетии.

В детский сад также выезжали следователи регионального СК, произведен осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изъяты записи камер видеонаблюдения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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