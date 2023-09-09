Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Воспитатель частного детсада в Ингушетии избила детей, которые не хотели спать

Прокуратура проверит детский сад в Ингушетии после избиения детей воспитателем

В Магасе воспитатель частного детского сада избила детей, которые не спали во время тихого часа. Запись с камер видеонаблюдения опубликована в Telegram-канале News Ingushetii.

На кадрах ролика, две сотрудницы детского сада в Магасе укладывают детей спать, один из педагогов обходит кроватки не желающих засыпать воспитанников и применяет физическую силу, женщина шлепает детей и силой укладывает в постель.

После того как ролик с избиением распространился в сети, инцидентом заинтересовались правоохранительные органы и прокуратура, ход доследственной проверки взят на личный контроль прокурором Ингушетии.

В детский сад также выезжали следователи регионального СК, произведен осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники дошкольного учреждения, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, изъяты записи камер видеонаблюдения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мать избила маленького ребенка в больнице Новосибирска.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях