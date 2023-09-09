Вильфанд рассказал, когда в Москве кончится климатическое лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что климатическое лето с дневными температурами до +24°C продлится в Москве до 14 сентября, передает РИА Новости.

По прогнозу синоптика, с 11 по 13 сентября с очень высокой вероятностью будет наблюдаться переменная облачность, осадков не будет, а дневная температура достигнет +20-24°C, в то время как ночная – +6-11°C. «В четверг еще тоже погода будет неплохая – +17-22°C днем, ветер слабенький — августовская погода», — сказал Вильфанд.

Далее начнет холодать, в пятницу, 22 сентября, ожидается небольшой кратковременный дождь, температура днем опустится до +15-20°C. В конце недели прогнозируется заметное похолодание, добавил глава Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Центральной России в начале следующей недели наступит бабье лето. Он отмечал, что в целом сентябрь ожидается теплым и сухим. Среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.