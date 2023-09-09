Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вильфанд рассказал, когда в Москве кончится климатическое лето

Вильфанд сообщил, что климатическое лето продлится в Москве до середины сентября

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что климатическое лето с дневными температурами до +24°C продлится в Москве до 14 сентября, передает РИА Новости.

По прогнозу синоптика, с 11 по 13 сентября с очень высокой вероятностью будет наблюдаться переменная облачность, осадков не будет, а дневная температура достигнет +20-24°C, в то время как ночная – +6-11°C. «В четверг еще тоже погода будет неплохая – +17-22°C днем, ветер слабенький — августовская погода», — сказал Вильфанд.

Далее начнет холодать, в пятницу, 22 сентября, ожидается небольшой кратковременный дождь, температура днем опустится до +15-20°C. В конце недели прогнозируется заметное похолодание, добавил глава Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Центральной России в начале следующей недели наступит бабье лето. Он отмечал, что в целом сентябрь ожидается теплым и сухим. Среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях