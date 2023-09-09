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Как минимум до 100 выросло число жертв сокрушительного землетрясения в Марокко

Goud: число жертв мощного землетрясения в Марокко превысило 100

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Al Maghribi Al Youm/Reuters

По предварительным данным, число жертв сокрушительного землетрясения магнитудой в Марокко превысило 100 человек. Об этом информирует марокканский новостной портал Goud, ссылаясь на официальные источники.

«Более 100 человек погибли», — указывается в публикации.

Иные подробности пока не приводятся.

Официальных комментариев от марокканских властей не поступало.

Ночью 9 сентября в Марокко произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. По данным геологической службы, эпицентр сейсмособытия находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, население которого составляет 839 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались от столицы страны — Рабат — до города Сиди-Ифни на юге.

Позднее телеканал Aljazeera сообщил, что не менее пяти человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего в Марокко. Спустя несколько часов стало известно, что это число возросло до 93.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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