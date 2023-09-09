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Как минимум до 93 выросло число жертв землетрясения в Марокко

Al Arabiya: число жертв землетрясения в Марокко возросло до 93

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Al Oula TV/Reuters

Как минимум 93 человека стали жертвами мощного землетрясения в Марокко. Об этом информирует телеканал Al Arabiya, ссылаясь на анонимные источники.

Согласно информации телеканала, 73 человека ушли из жизни в результате сокрушительной стихии в провинции Эль-Хауз, расположенной неподалеку от Мараккеша.

Иные подробности пока не приводятся.

Официальных комментариев от марокканских властей еще не поступало.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ночью 9 сентября в Марокко произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. По данным геологической службы, эпицентр сейсмособытия находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, население которого составляет 839 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались от столицы страны — Рабат — до города Сиди-Ифни на юге.

Позднее телеканал Aljazeera сообщил, что не менее пяти человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего в Марокко.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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