Стало известно число пострадавших в результате землетрясения в Марокко

Не менее пяти человек стали жертвами мощного землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего в Марокко. Об этом сообщает телеканал Aljazeera.

По данным телеканала, подземные толчки ощущались от столицы Марокко Рабат на севере страны до города Сиди-Ифни на юге. Власти пока не дали официального подтверждения о количестве погибших.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

О землетрясении в Марокко сообщила Геологическая служба США. Эпицентр сейсмособытия находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, население которого составляет 839 тыс. человек.

До этого в Чили из-за сильного землетрясения более 80 тыс. человек остались без электричества. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в 11 км юго-восточнее прибрежного города Тонгой.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.