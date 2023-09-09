В Марокко произошло сильное землетрясение

В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, эпицентр сейсмособытия находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, население которого составляет 839 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в Чили из-за сильного землетрясения более 80 тыс. человек остались без электричества. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 находился в 11 км юго-восточнее прибрежного города Тонгой. Очаг залегал на глубине 46 км. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр находился в 29 км к северо-западу от города Аджикабул с населением 23,1 тыс. человек. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал о подземных толчках 3 сентября.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.