Минздрав создал проект регистра наиболее распространенных заболеваний

Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства, по которому граждане с наиболее часто встречающимися заболеваниями войдут в специальный федеральный регистр. Об этом сообщает ТАСС.

«Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями и (или) состояниями представляет собой информационный ресурс, который позволит осуществлять оперативный обмен информацией, необходимой для оказания медицинской помощи пациентам по наиболее распространенным группам заболеваний, между различными медицинскими организациями», — говорится в сообщении.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что доля российских лекарств на рынке будет расти. Он отметил, что это соответствует государственной политике обеспечения национальной лекарственной безопасности. Помощник министра здравоохранения РФ указал, что этот процесс «будет неизменно продолжаться».

До этого РБК со ссылкой на данные исследования аналитической компании DSM Group сообщал, что за год ассортимент импортных лекарств в аптеках сократился на 20%.

Отмечалось, что ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сокращается с 2020 года. Эксперты связывают это со спросом на более дешевые отечественные аналоги. Уточнялось, что за пять лет ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился почти на 36%.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.