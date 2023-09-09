Метро Москвы и МЦД в День города будут работать круглосуточно

Московское метро, а также МЦК в День города с ночь с 9 на 10 сентября будут работать беспрерывно. Об этом говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина в Telegam-канале.

«В ночь с 9 на 10 сентября поезда будут ходить без перерыва. На МЦК до 23:30 интервал движения составит 4 минуты, после — 8 минут», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве на ряде маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 увеличат время бесплатной пересадки на метро, МЦК и МЦД.

По информации Дептранса, бесплатный период пересадки увеличат с 90 до 120 минут. Таким образом, бесплатно спуститься с МЦД в метрополитен и МЦК получится у пассажиров, едущих со станций «Ипподром» и «Раменское» (МЦД-3) до «Ховрино», «Лихоборов» и «Петровско-Разумовской». Такую же возможность получат те, кто едет от станции «Зеленоград-Крюково» и «Фирсановская» (МЦД-3) до станций «Вешняки», «Выхино» и «Косино».

В публикации отмечается, что для МЦД-4 время бесплатной пересадки продлили на маршрутах от станции «Железнодорожная» до «Аминьевской»; от «Апрелевки» и «Победы» до «Чухлинки», «Нижегородской», «Серп и Молот» и «Курской»; от «Кокошино» и «Толстопальцево» до «Чухлинки» и «Нижегородской», а также от «Лесного городка» до «Чухлинки».

Ранее Собянин анонсировал создание крупнейшего железнодорожного вокзала Москвы.