Стало известно, сколько человек отравились готовой едой из доставки в Петербурге

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило 34 случая отравления готовой едой из доставки на дом, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По информации ведомства, речь идет о готовой кулинарной продукции компании «Грин Бокс», которую покупали дистанционным способом с помощью сервиса «Самокат». Всего на территории города было зафиксировано 34 случая острой кишечной инфекции.

Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарных норм в производственных помещениях «Грин Бокс». Нарушалась технология приготовления блюд, не соблюдались сроки хранения продуктов.

«Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе отбор проб сырьевой и готовой кулинарной продукции, обследование персонала», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в школе №608 Кировского района Санкт-Петербурга была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о случае массового отравления в московском бистро.