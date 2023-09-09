Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько человек отравились готовой едой из доставки в Петербурге

Роспотребнадзор по Петербургу выявил 34 случая отравления едой из доставки на дом

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило 34 случая отравления готовой едой из доставки на дом, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По информации ведомства, речь идет о готовой кулинарной продукции компании «Грин Бокс», которую покупали дистанционным способом с помощью сервиса «Самокат». Всего на территории города было зафиксировано 34 случая острой кишечной инфекции.

Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарных норм в производственных помещениях «Грин Бокс». Нарушалась технология приготовления блюд, не соблюдались сроки хранения продуктов.

«Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе отбор проб сырьевой и готовой кулинарной продукции, обследование персонала», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в школе №608 Кировского района Санкт-Петербурга была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о случае массового отравления в московском бистро.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях