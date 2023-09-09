Депутат Госдумы Виталий Милонов получил звание лейтенанта, однако, по его словам, он не гонится «специально за звездами, за наградами». Об этом сообщает РИА Новости.

«Некоторое время назад мне было присвоено воинское звание лейтенант. Я не гонюсь специально за звездами, за наградами», — сказал парламентарий.

По его словам, главным является не его награда, а общая победа и «наступление справедливого мира».

Ранее Милонов призвал бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться России в День Победы 9 мая.

До этого Милонов в письменном обращении на имя председателя правительства России Михаила Мишустина выступил с просьбой учредить общероссийский отличительный знак для тех, кто собирает и отправляет помощь ВС РФ в зону спецоперации. Депутат попросил премьер-министра рассмотреть идею учреждения такого отличительного знака «для частных лиц и отдельных гражданских объединений, участвующих в сборе и отправке различной помощи нашим военным, участвующим в СВО».

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