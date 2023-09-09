Стало известно, куда россияне планируют отправиться на ноябрьские праздники

В этом году половина туристов, или 51,5%, в ноябрьские праздники планируют поездки по стране, в 2022-м доля составляла 58,2%. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В России большим спросом пользуются трех- и четырехзвездочные гостиницы: на них приходится 37,3% и 35,4% соответственно. Многие также выбирают объекты размещения без звезд (апартаменты, гостевые дома, хостелы) — 18% бронирований. А меньше всего, или 9,3% заказов, оформлено в отелях категории «пять звезд».

Многие путешественники решили в длинные выходные посетить столицу: на Москву приходится 16,6% от всех отельных заказов внутри страны. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где на начало ноября оформлено 13,3% бронирований. А третью строчку занял Сочи: его доля составила 12,2%. Также в топ-10 направлений на праздники вошли Калининград (9,9%), Казань (5,6%), Эсто-Садок (5%), Зеленоградск (2,8%), Воронеж (2%), Нижний Новгород (1,9%) и Кострома (1,7%).

За границей самыми востребованными на праздники оказались четырехзвездочные отели: их доля составляет 34,9%. Многие туристы планируют остановиться в трехзвездочных гостиницах (20,5%), а также в апартаментах, хостелах или гостевых домах — на объекты размещения без звезд приходится 18,5% заказов. Номера в отелях с пятью звездами выбрали 15,8% путешественников, а с двумя — 10,3%.

За границей второй год лидирует Стамбул: на ноябрьские праздники туда отправится 6,4% путешественников. Следом идут Бангкок (5,8%) и Дубай (3,5%), которые и в 2022-м были в топ-3. Кроме того, в список вошли Сингапур (3,1%), Рим (2,9%), Паттайя (2,6%), Минск (2,5%), Пекин (2,3%), Шанхай (1,9%) и Париж (1,7%).

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