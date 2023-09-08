В Курске задержан хозяин точки общепита, подозреваемый в массовом отравлении шаурмой

В Курске задержали владельца точки общепита, двух поваров и помощника повара по делу об отравлении 22 человек. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

На данный момент правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Заседание суда состоится 11 сентября.

Инцидент произошел в городе Льгов. Местные жители стали жаловаться на признаки острой кишечной инфекции после употребления шаурмы в одной из точек общепита. Всего в медучреждения обратились 22 человека, среди которых восемь детей и подростков.

Как полагает главный санитарный врач региона Олег Климушин, причина заключается в несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм. По его словам, на точке не было оборудованного места для мытья рук и инвентаря.

Ранее мужчина впал в кому после того, как попробовал купленную для сына водку.