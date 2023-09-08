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В Кирове неизвестные украли контрафактный алкоголь со склада МВД

Baza: в Кирове со склада МВД украли более 200 коробок контрафактного алкоголя

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Depositphotos

В Кирове полиция разыскивает похитителей крупной партии алкоголя, который не соответствует ГОСТу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Партию из 200 коробок контрафактного алкоголя из гаража местного кооператива изъяли в 2015 году. В 2017-м выяснилось, что он не соответствует нормам ГОСТа. После этого правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хранении контрафакта. Все спиртное направили в разные помещения, принадлежащие полиции, но не оформили процесс официально.

В сентябре 2023 года во время проверки выяснилось, что крупная партия исчезла. На данный момент неизвестно, кто похитил алкоголь. Злоумышленников ищут.

Ранее в Рязанской области задержали грузовик, в котором нашли контрафакт более чем на 11 миллионов рублей.

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